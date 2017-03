In Helsinki verbesserte sie sich im Vergleich zu ihrem ersten WM-Start vor einem Jahr in Boston um einen Rang. Dies reichte jedoch nur zum 33. Platz unter 37 klassierten Läuferinnen. Mit ihrer moderaten Bewertung von 47,86 Punkten verpasste sie die Teilnahme an der Kür der besten 24 um rund sieben Punkte.

Es war indessen von Vornherein klar, dass Yamada eine Ausnahmeleistung benötigt hätte, um in den Final vorzustossen. An der diesjährigen EM verpasste sie die Kür als 27. um 3,65 Punkte.