Die Innerschweizerin, die ihre besten Resultate bislang im Sprint erzielt hatte, arbeitete sich im Massenstart-Rennen über 5 km klassisch stetig nach vorne. Zum ersten Podestplatz einer Schweizerin in einem "Distanzrennen" seit 1987 von Evi Kratzer reichte es allerdings nicht. An der Spitze hatten sich Ingvild Flugstad Östberg, Heidi Weng und Krista Pärmäkoski abgesetzt. Die Norwegerinnen Östberg und Weng führen auch in der Tour-Wertung.

Laurien van der Graaff als 10. und Nathalie von Siebenthal als 17. rundeten das gute Schweizer Resultat ab. Fähndrich und Van der Graaff werden allerdings wie geplant aus der Tour de Ski aussteigen.