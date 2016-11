Nach dem Pflichtsieg bei den Ticino Rockets am Freitag wollte der EHC Olten in der Partie gegen Martigny das Wochenende mit erneuten drei Punkten abrunden. Dazu kam es jedoch nicht, trotz dem Ausgleich unmittelbar vor dem Schlusspfiff verliert der EHCO in der Verlängerung mit 2:3.