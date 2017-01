Falls sich die Geschichte wiederholt, dann steht der EHC Olten vor einer wunderbaren Zukunft. Als Bengt-Ake Gustafsson im Oktober 2013 in Langnau den glücklosen (No-name) Tomas Tamfal als Trainer ablöste, da übernahm er ein NLB-Team, welches den hohen Erwartungen in keinster Weise gerecht geworden war.

Der damalige NLA-Absteiger wollte sofort wieder aufsteigen, hatte aber einen fürchterlichen Fehlstart hingelegt. Die erste Saison konnte Nothelfer Gustafsson nicht mehr vollends retten. Aber in der darauffolgenden Kampagne führte er die Tigers zurück in die höchste Spielklasse.

Parallelen zu Langnau

Seit Dienstagabend steht nun fest, dass der 58-jährige Gustafsson ab heute Donnerstag die Geschicke an der Bande des EHC Olten in die Hand nehmen wird. Die Situation ist im Kanton Solothurn dabei ganz ähnlich wie jene im Herbst 2013 in Langnau. Die Mannschaft ist weit unter den Erwartungen geblieben. Der (No-name)-Trainer Maurizio Mansi musste gehen.

Gustafsson ist der Mann, der in der laufenden Meisterschaft noch das retten soll, was zu retten ist. Und der in der kommenden Saison dem Team helfen soll, die gesteckten, hohen Ziele – den Aufstieg in die NLA – zu erreichen. So sähe also die wunderbare Zukunft in Olten aus.

Natürlich lässt sich die Situation nicht eins zu eins vergleichen. Die Mannschaft der Tigers war damals qualitativ besser besetzt, als es jene der Oltner aktuell (und vermutlich auch in der kommenden Saison) ist. Aber grundsätzlich muss Bengt-Ake Gustafsson beim EHCO dieselbe Rolle spielen, wie vor etwas mehr als drei Jahren in Langnau.