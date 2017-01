Gustafsson übernimmt

Einen Nachfolger auf Maurizio Mansi hat der EHC Olten auch bereits gefunden: Bengt-Ake Gustafsson übernimmt den Tabellen-Fünften. Der 58-jährige Schwede hat einen Vertrag bis zum Ende der Saison 17/18 unterschrieben. Er trifft am Mittwoch in der Schweiz ein und leitet am Donnerstag sein erstes Training mit der Mannschaft. Und: Chris Bartolone bleibt Assistenztrainer an der Seite von Gustafsson.

Gustafsson ist kein Unbekannter im Schweizer Eishockey: Zuletzt führte er 2015 die SCL Tigers zurück in die NLA. Der einstige NHL-Spieler arbeitet seit 1997 als Eishockey-Trainer. Als grösste Erfolge durfte er im Jahr 2006 mit der schwedischen Nationalmannschaft Olympia- und WM-Gold feiern. Köbi Kölliker sagt dazu: «Bengt-Ake und ich kennen uns schon lange. Er ist sehr motiviert, hier in Olten etwas zu bewegen. Sein letzter Job war schliesslich eine grosse Schlacht gegen uns, das motiviert ihn nun umso mehr, solche Erfolge nun auch mit Olten feiern zu können.»

Ob ihm das gelingen wird? Es verbleiben bis zu den Playoffs sieben Spiele, den EHCO wieder auf die Erfolgsspur zu bringen - unter anderem mit Heimspielen gegen La Chaux-de-Fonds und Langenthal.