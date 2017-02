Überragende Akteurin war wie beim Auftaktsieg vom Donnerstag Lara Stalder. Der in den USA tätigen Stürmerin, die gegen Dänemark drei Tore und zwei Assists erzielt hatte, gelangen auch im zweiten Duell mit einem skandinavischen Team drei Treffer. Nach 147 Sekunden traf sie im ersten Schweizer Powerplay zum 1:0, in der 34. Minute stellte sie mit einer feinen Einzelleistung die Führung wieder her und zwölf Sekunden vor Schluss traf sie zum 4:1 ins leere Tor.

Die Schweizerinnen konnten ihre Überlegenheit nicht in Tore ummünzen. Das Schussverhältnis von 43:17 (20:9, 13:6, 10:2) sprach klar für das Heimteam, das Resultat fiel letztlich fast zu wenig deutlich aus.

Das entscheidende Spiel der Schweizerinnen im Kampf um das einzige Olympia-Ticket, das in Arosa zu vergeben ist, findet am Sonntag um 16 Uhr gegen Tschechien statt.