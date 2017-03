Stan Wawrinka (ATP 3) steht am Tennisturnier in Indian Wells erstmals in den Halbfinals. Der 31-jährige Waadtländer besiegte den Österreicher Dominic Thiem (ATP 9) in zwei Stunden und 31 Minuten 6:4, 4:6, 7:6 (7:2). Zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden nach dem Sieg gegen den japanischen "Lucky Loser" Yoshihito Nishioka setzte sich Wawrinka im Tiebreak des Entscheidungssatzes durch. In den Halbfinals trifft Stan Wawrinka am Samstag auf den als Nummer 21 gesetzten 25-jährigen Spanier Pablo Carreño Busta, der erstmals die Halbfinals eines Masters-1000-Turniers erreichte.