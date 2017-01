John McEnroe ist ein Grossmaul. Das war schon so, als er noch spielte und sich regelmässig in legendären Schimpftiraden mit Schiedsrichtern verhedderte. Und das ist auch heute noch so, mit inzwischen 57 Jahren. Deshalb ist der amerikanische Altmeister auch der bestbezahlte Fernseh-Experte im Tennissport.

Und so hatte McEnroe vor einem Jahr kein Blatt vor dem Mund genommen, als Rafael Nadal bereits in der ersten Runde der Australian Open ausgeschieden war. «Verdammt, hol dir einen neuen Coach», motzte McEnroe, «es ist Zeit für frisches Blut im Nadal-Camp.»

Natürlich meinte McEnroe damit in erster Linie sich selbst. Schliesslich hatte man ihn als Einzigen im jüngsten Trend, ehemalige Champions als Trainer zu verpflichten, schmählich übergangen. Roger Federer hatte Stefan Edberg, Andy Murray Ivan Lendl und Novak Djokovic Boris Becker. Nur Nadal verweigerte sich konsequent. Der mittlerweile 30-jährige Spanier blieb seinem Onkel Toni Nadal treu, obwohl es in den vergangenen zwei Jahren immer schlechter für ihn auf der Tour lief.

Nadal will es nochmals wissen

Nadal tut sich mit Änderungen generell schwer, und er braucht ein Umfeld, dem er vertraut. Sein Onkel coacht ihn von klein auf, auch mit den übrigen Teammitgliedern arbeitet Nadal seit Jahren. Seine engsten Freunde zu Hause auf Mallorca kennt er noch aus dem Kindergarten. McEnroe wäre nie für ihn infrage gekommen.

Doch nachdem Nadal mit Rang neun so schlecht wie seit zehn Jahren platziert ist und seit seinem neunten French-Open-Triumph 2014 bei keinem Grand Slam mehr über das Viertelfinal hinaus kam, sah sich Nadal wohl genötigt, den Rufen nach Veränderung nachzugeben.

Denn nach erneuten, monatelangen Verletzungssorgen will Nadal jetzt noch einmal angreifen. Er verpflichtete mit Carlos Moya den ehemaligen French-Open-Sieger und Weltranglistenersten als zusätzlichen Trainer. Und zumindest diese erste Runde der Australian Open überstand Nadal am Dienstag schon mal – zum Leidwesen von Florian Mayer, der ihm mit 3:6, 4:6, 4:6 unterlag.