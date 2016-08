Djatschenko bestritt in New York erst ihren vierten Match der Saison. Ins Haupttableau des letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres war die lange Zeit verletzte 26-Jährige nur dank ihrem geschützten Ranking vorgestossen. Ihre Leistung gegen Bacsinszky entsprach aber eher ihrer reellen Klassierung in der Weltrangliste. Die Nummer 677 war chancenlos.

Zwar musste Bacsinszky im zweiten Satz ihren Aufschlag zum einzigen Mal abgeben. Die 27-Jährige aus Lausanne geriet aber nie in Gefahr, die Partie zu verlieren. Sie diktierte das Geschehen auf dem Court 7 nach Belieben und beendeten ihren Arbeitstag schon nach 62 Minuten.

Bei ihrer achten Teilnahme erreichte Bacsinszky damit in Flushing Meadows erst zum vierten Mal die 2. Runde. Dort trifft die Weltranglisten-15. entweder auf die Chinesin Shuai Peng (WTA 259) oder die in Taschkent geborene Amerikanerin Varvara Lepchenko (WTA 68). Gegen keine der beiden konnte sie bislang eine Partie gewinnen. In den Direktbegegnungen führt Peng mit 2:0, Lepchenko mit 1:0.

Vögele gescheitert

Eine ärgerliche Niederlage gab es für Stefanie Vögele (WTA 100). Im vierten Duell mit der 20 Plätze besser klassierten Japanerin Kurumi Nara verlor sie zum vierten Mal. Die 26-jährige Aargauerin zeigte viel Moral und kämpfte sich nach einem katastrophalen Auftakt (0:6, 2:4) zurück. Im zweiten Umgang schlug sie bei 5:4 zum Satzgewinn auf, musste ihren Service aber abgeben. Danach vergab sie weitere Chancen zum 6:5 und zum 6:6, ehe ein Rückhand-Fehler nach knapp eineinhalb Stunden die Niederlage besiegelte.