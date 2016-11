Die Agentur mit Hauptsitz in den USA managt zahlreiche Tennisspieler, unter ihnen Novak Djokovic, Kei Nishikori, Maria Scharapowa oder Venus Williams. Bisher wurde Bencic international vom IMG-Konkurrenten Octagon betreut.

Die talentierte Ostschweizerin blickt auf ein enttäuschendes Tennisjahr zurück. Wegen zahlreicher Verletzungen konnte sie nur 42 Partien bestreiten und fiel im Ranking von Platz 7 auf Position 42 zurück. Ihren Saisonauftakt plant die 19-jährige Bencic Anfang Januar am Hopman Cup in Australien an der Seite von Roger Federer.