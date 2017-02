Marco Chiudinelli (ATP 146) verlor gegen Jack Sock (ATP 20) nach knapp zwei Stunden Spielzeit klar mit 4:6, 3:6, 1:6, ehe sich Henri Laaksonen (ATP 127) gegen John Isner (ATP 23) mehr zu Wehr setzte, letztlich nach 2:44 Stunden aber mit 6:4, 2:6, 2:6, 6:7 (1:7) ebenfalls den Kürzeren zog.

Die Schweiz muss nun am Samstagabend das Doppel gewinnen, will sie noch eine Chance auf den Einzug in die Viertelfinals haben. Captain Severin Lüthi nominierte bei der Auslosung am Donnerstag Antoine Bellier und Adrien Bossel für die Partie, die Aufstellung kann aber bis kurz vor Beginn des Spiels noch geändert werden.

Für die Schweizer wäre am ersten Tag der Begegnung mit dem Rekordsieger im Davis Cup in der nur spärlich besetzten Legacy Arena in Birmingham durchaus mehr dringelegen. Vor allem die Niederlage von Henri Laaksonen war keineswegs zwingend, zumal John Isner nicht seinen besten Tag erwischte. Bis zum Stand von 6:4, 2:2 hatte der 24-jährige Schaffhauser die Partie gegen den zu Beginn enorm fehlerhaft agierenden Amerikaner unter Kontrolle, ehe ein schwaches Aufschlagspiel des Schweizers das Duell zum kippen brachte.

Isner begann sich zu steigern und gewann die Sätze zwei und drei souverän, wirkte aber im vierten Satz alles andere als sattelfest. Laaksonen war der bessere Spieler und schien auch fitter zu sein als sein Widersacher, der sich einzig auf seinen Aufschlag verlassen konnte (insgesamt 28 Asse). Beim Stand von 6:5 fehlten Laaksonen, dem neun Doppelfehler unterliefen, bei Aufschlag Isners mehrmals nur zwei Punkte zum Satzausgleich. Aufgrund eines schwachen Tiebreaks des gebürtige Finnen setzte sich schliesslich der Favorit durch.

Klare Niederlage und Knieprobleme bei Chiudinelli

Eine wesentlich deutlichere Angelegenheit war das erste Einzel zwischen Jack Sock und Marco Chiudinelli gewesen. Die amerikanische Nummer 1 setzte sich gegen den 35-jährigen Basler in knapp zwei Stunden 6:4, 6:3, 6:1 durch.

Bis zum Stand von 4:5 hielt Chiudinelli gut mit, ehe ihm das erste schwächere Aufschlagspiel der Partie den ersten Satz kostete. Zwar vermochte der 35-jährige Basler die ersten fünf Satzbälle abzuwehren, ehe er das Break doch noch kassierte. Im zweiten und im dritten Durchgang gelang Sock jeweils zu Beginn des Satzes mit einem Servicedurchbruch die Vorentscheidung.

"Für die ersten zwei guten Sätze wurde ich nicht belohnt", sagte Chiudinelli, der erst beim Stand von 0:3 im dritten Satz zu seinen ersten und einzigen vier Breakchancen der Partie kam. Unmittelbar zuvor hatte sich der Routinier am linken Knie behandeln lassen, nachdem er im zweiten Game des dritten Durchgangs etwas verspürt hatte. Als Ausrede wollte Chiudinelli die Blessur aber nicht gelten lassen, obwohl er dadurch leicht handicapiert war. Vielmehr ärgerte er sich, dass er in den ersten beiden Sätzen mehrere Chancen ausgelassen hatte, um zu Breakchancen zu kommen.

Chiudinelli gelang es damit nicht, seine Negativserie in der neuen Saison stoppen. Für den Basler war es 2017 in der vierten Partie die vierte Niederlage. Sock hingegen kam in seinem achten Saisonspiel zum siebten Sieg. Der 24-Jährige hatte zum Auftakt der Saison das ATP-Turnier in Auckland gewonnen und war damit erstmals in die Top 20 der Weltrangliste vorgestossen.