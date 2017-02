Den entscheidenden dritten Punkte für die Gäste sicherte Steve Darcis im ersten Einzel am Sonntag gegen Alexander Zverev. Die Nummer 58 der Welt schaffte es nach einem 2:6, 2:4-Rückstand, die Partie zu wenden. Im hart umkämpften Tiebreak des vierten Satzes wehrte er einen Satzball ab, ehe er seinen vierten Matchball nutzte und damit die Überraschung perfekt machte.

In Abwesenheit des erschöpften Goffin, der am Australian Open die Viertelfinals erreicht hatte, avancierte Darcis zum Held im belgischen Team. Am Freitag hatte er in seinem ersten Einzel Philipp Kohlschreiber in fünf Sätzen niedergerungen.

In den Viertelfinals trifft Belgien auf den Sieger der Begegnung zwischen Titelverteidiger Argentinien und Italien.