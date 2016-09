Als Angelique Kerber im Schein der Flutlichter das Arthur Ashe Stadium betrat, da hatte sie die schwerste Hürde bereits genommen. Denn Serena Williams, ihre grosse Widersacherin, war kurz zuvor in ihrer Halbfinalpartie der US Open überraschend an der Tschechin Karolina Pliskova mit 2:6 und 6:7 gescheitert.