Der mit 17 Grand-Slam-Titeln erfolgreichste Spieler der Tennisgeschichte erwies damit seinem ersten Verfolger Nadal (14 Titel) die Ehre.

Der Spanier erstellte zusammen mit seinem Onkel Toni auf Mallorca eine 40'000 Quadratmeter grosse Anlage mit 26 Tennisplätzen, Schwimmbädern, Fitnesscenter, Hotel und einem Museum. In der Academy sollen Nachwuchsspieler im Alter von 10 bis 18 Jahren trainieren und gleichzeitig eine schulische Ausbildung absolvieren.

"Für mich wird ein Traum wahr", verriet Nadal. Und Federer zeigte sich ebenfalls beeindruckt. "Man spürt in der gesamten Akademie die DNA und Arbeitseinstellung von Rafa", sagte der Basler. "Hier kann er seine Ideale mit den Kids teilen."

An der anschliessenden Pressekonferenz verriet Nadal nichts über seine weiteren Pläne in diesem Jahr. Der 30-Jährige hatte nach seinem wiederholt frühen Ausscheiden in Schanghai die Option angedeutet, seine Saison allenfalls frühzeitig zu beenden.

Vorgesehen sind im Programm des Weltranglisten-Sechsten noch die Swiss Indoors nächste Woche in Basel, bei denen Nadal am Montag das Eröffnungsspiel bestreiten soll, das Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy und, falls er sich qualifiziert, die ATP-Finals in London.