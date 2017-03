Der 19-jährige Tiafoe setzte sich gegen den 31-jährigen Russen Konstantin Krawtschuk (ATP 103) mit 7:5, 5:7, 6:1 durch. Tiafoe gilt als eine der grössten Hoffnungen im US-Tennis und ist als Nummer 101 nach Alexander Zverev der am zweitbesten klassierte Teenager im ATP-Ranking.

Der topgesetzte Stan Wawrinka (ATP 3) bekommt es in der 2. Runde mit dem Argentinier Horacio Zeballos (ATP 75) zu tun. Zeballos schlug in drei Sätzen den Portugiesen Gastão Elias (ATP 89). Wawrinka gewann die bisherigen zwei Partien gegen Zeballos ohne Satzverlust: 2012 in Buenos Aires und 2013 in Roland Garros.

Beide Schweizer bestreiten ihren ersten Match auf Key Biscayne am Samstag. In der 1. Runde profitierten sie von einem Freilos.