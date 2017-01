Geballte Ladung Schweizer Action am Dienstag: Stan Wawrinka gelang der Einzug ins Halbfinale am frühen Morgen gegen Joe-Wilfried Tsonga souverän in drei Sätzen. Roger Federer konnte sogelich nachlegen und besiegte Mischa Zverev, immerhin Bezwinger der Weltnummer 1Andy Murray, mit 6:1, 7:5 und 6:2. Somit kommt es am Donnerstag zum Schweizer Halbfinalduell zwischen Wawrinka und Federer.