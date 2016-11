"Tennis ist mein Leben und hat mir immer sehr viel gegeben", erklärt Martina Hingis, die im kommenden Februar in der Fed-Cup-Begegnung gegen Frankreich in Genf und im April beim neuen WTA-Turnier in Biel im Einsatz stehen wird.

Vor Hingis hatten sich in den letzten Jahren bereits Stan Wawrinka, Belinda Bencic und Timea Bacsinszky als Tennis-Botschafter engagiert. Künftig wird es somit das Olympiasilber-Doppel Hingis/Bacsinszky sein, das Swiss Tennis bei den Promotions-Aktivitäten rund um den Sport unterstützen wird.

Hingis ist derzeit globale Botschafterin der International Tennis Hall of Fame und die aktuelle Weltnummer 4 im Doppel. Während 209 Wochen führte sie die Weltrangliste im Einzel an, insgesamt sind bisher 22 Grand-Slam-Titel in ihrem Palmarès gelistet. Seit 2015 gehört Hingis nach einer Absenz von 17 Jahren auch wieder dem Schweizer Fed-Cup-Team an, mit dem sie in diesem Jahr in die Halbfinals vorstiess.