Der Westschweizer, im ATP-Ranking immer noch an dritter Stelle geführt, trifft in der Gruppe McEnroe auf die neue Weltnummer 1 Andy Murray, zudem auf den Japaner Kei Nishkikori und dem Kroaten Marin Cilic, dem Sieger des Turniers in Basel.

In der Gruppe Lendl bekommt es der entthronte Novak Djokovic mit dem Kanadier Milos Raonic, dem Franzosen Gaël Monfils und dem Österreicher Dominic Thiem zu tun.