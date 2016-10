Der in Trélex im Kanton Waadt wohnhafte Franzose qualifizierte sich als sechster Spieler für das Jahresend-Turnier der besten acht in London. Die Teilnahme Monfils' zeichnete sich seit mehreren Wochen ab, nach der Niederlage von Dominic Thiem im Achtelfinal des Masters-500-Turniers in Wien steht sie seit Donnerstag auch mathematisch fest.

Vor Monfils hatten sich bereits Novak Djokovic, Andy Murray, Stan Wawrinka, Milos Raonic und Kei Nishikori für die ATP-Finals qualifiziert. Zwei Plätze sind damit noch offen.