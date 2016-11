In seinem letzten Vorrundenspiel machte Djokovic mit dem belgischen Ersatzmann David Goffin kurzen Prozess. Der Dominator der letzten Jahre setzte sich in 70 Minuten mit 6:1, 6:2 durch. Djokovic begann die Partie mit zwei Doppelfehlern. Danach bot sich David Goffin, der für den verletzten Gaël Monfils (Rippe) einspringen durfte, keine Chance mehr. Goffin erspielte sich gegen Djokovic erst ganz am Ende, als die Partie längst entschieden war, einen Breakball, produzierte nach 23 Minuten bei Djokovics erster Breakmöglichkeit einen Doppelfehler und brachte danach auch drei der nächsten vier Aufschlagspiele nicht durch.

In den Halbfinals vom Samstag trifft Novak Djokovic auf den Zweiten der Wawrinka-Gruppe, also entweder Andy Murray, Kei Nishikori oder Stan Wawrinka. Sollte es zum Halbfinalduell gegen Murray kommen, beendet der Sieger der Partie das Jahr als Weltnummer 1. Ansonsten führt derjenige Ende Jahr die Weltrangliste an, der in London besser abschneidet.