«Der australische Sommer wird episch»

Die Frage nach einem Rücktritt habe sich in dieser Phase aber nie gestellt, so Federer. Vielmehr habe er sich gefragt: «Kann ich es noch? Können mein Körper und Geist es noch?»

Anfang 2017 wagt der Schweizer Ausnahme-Athlet in Australien den Schritt zurück in die Arena. Dort wird Federer am Hopman Cup teilnehmen, bevor es dann an den Australian Open wieder um Ruhm, Ehre und hoffentlich viele ATP-Punkte für den Schweiz geht.