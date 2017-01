Geballte Ladung Schweizer Action am Dienstag: Sowohl Stan Wawrinka als auch Roger Federer kämpfen an den Australian Open um den Einzug ins Halbfinale. Dem Romand gelang dies am frühen Morgen gegen Joe-Wilfried Tsonga souverän in drei Sätzen. Kann Federer gegen 9.30 Uhr gegen den Deutschen Mischa Zverev nachziehen? Verfolgen Sie die Viertelfinal-Spiele hier im Livestream.