Die 46. Swiss Indoors sind in vollem Gange, heute stehen bereits die Viertelfinalpartien an. Das Turnier steht im Zeichen der grossen Abwesenden Roger Federer und Rafael Nadal. Trotzdem dürfen sich die Tennis-Fans über ein Weltklasse-Feld am Rheinknie freuen. In diesem Liveblog halten wir Sie über den grössten Sportanlass der Schweiz auf dem Laufenden.