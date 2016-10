Ab Mittwoch sind die besten Eishockey-Spieler der Welt wieder auf dem Eis: die NHL startet in eine neue Saison. Mit dabei natürlich auch das Schweizer Aushängeschild Roman Josi und seine Landsmänner Niederreiter, Streit und Co. – sie alle wollen für Furore sorgen in der besten Hockey-Liga der Welt.

Der Weg dahin fängt früh an und bis zum Star in der NHL ist er lang und beschwerlich. Einer, der weiss, was es genau braucht, ist Thomas Roost. Er ist NHL-Scout in Europa mit besonderem Augenmerk auf die Schweizer Talente. Watson hat sich mit dem Hockey-Kenner unterhalten.

Auf Ihrem Twitter-Profil kann man folgendes Zitat von Wayne Gretzky lesen: «You miss 100% of the shots, you don't take». Wie kommt's?

Thomas Roost: Es ist eine dieser trivialen Hockeyweisheiten. Ich kritisiere solches Stammtischgerede oft, aber dieses Zitat gefällt mir. Es zielt etwas auf das europäische Hockey, wo oft noch ein Pass zuviel eingestreut wird. Mit einem Schuss aufs Tor hingegen gibst du dem Goalie immer die Chance, einen Fehler zu machen.

Sie sind Scout im europäischen Raum für die NHL. Wem dient ihre Arbeit?

Ich bin in einem Mandats-Verhältnis angestellt und die NHL zahlt meinen Lohn mit Beiträgen von allen NHL-Klubs. Unsere kompletten Auswertungen sind für sämtliche General Managers in der NHL offen zugänglich und dienen den NHL- Teams als Zweitmeinung neben ihren eigenen Scouts.

Erzählen sie ein wenig über die Scouting-Arbeit.

Da hat sich in den letzten Jahren einiges geändert. Früher sass ich «nur» im Stadion, machte meine Notizen und schickte diese anschliessend ins NHL-Head-Office. Heute ist Scouting komplexer, auch weil Advanced Stats/Analytics Einzug gehalten haben und man die Spiele im Internet streamen kann. So hat der technologische Fortschritt natürlich auch Einfluss auf das Scouting genommen. In diesem Jahr sollen zum Beispiel die Florida Panthers alle ihre Drafts vorwiegend aufgrund von Analytics gemacht haben.

Und ihre Meinung zu dieser Entwicklung?

Aktuell brennt da etwas der Kampf zwischen der alten Garde, die sich fast ausschliesslich auf die persönlichen Eindrücke im Stadion verlässt, und der neuen, jungen Generation, die stark auf so genannte Advanced Stats/Analytics setzt. Ich meine, es braucht heute beides, es ist nicht «entweder oder» sondern «sowohl als auch». Du musst im Stadion sein, weil man vor Ort auch Dinge sieht, die keine Statistik wiedergibt und vielleicht im Video schlecht ersichtlich sind. Das Videomaterial und die Zahlen dienen dann der Kontrolle und Nachbearbeitung.

Wo sind sie denn überall mit ihrem Notizblock anzutreffen?

In der Schweiz schaue ich die Spiele der Juniorenteams, aber auch in der NLB und NLA. Wichtig sind auch die internationalen Turnier und Ländervergleiche, wie zum Beispiel eine U18- oder U20-WM. Dazu betreue ich neben der Schweiz und Deutschland situativ auch noch etwas «exotischere» Eishockeyländer wie z.B. Frankreich. Aktuell beobachte ich den Franzosen Alexandre Texier, ein Riesentalent bei Grenoble.

Welches sind aktuell die grössten Hockey-Juwele in der Schweiz?

Nico Gross (16) und Tobias Geisser (17, beide EVZ, Red.) sind zwei sehr heisse Eisen. Aus heutiger Sicht die besten Aussichten hat Nico Hischier (17). Er ist vielleicht das grösste Schweizer Talent, das ich während meiner schon 20-jährigen Tätigkeit gesehen habe.