«Kari Boucher» hielt eine Mannschaft am taktischen Zügel zurück, die mit ziemlicher Sicherheit dazu in der Lage gewesen wäre, über Lugano noch in der regulären Spielzeit durch rollende Einsätze von vier Linien hinwegzufegen. Und so gelang einem tapferen Lugano nach der bitteren Drama-Niederlage vom letzten Dienstag (1:3) im Spiel der letzten Chance die Wiederauferstehung.

Furrer kann es nicht verstehen

Ja, Lugano, dem die Rückkehr von Damien Brunner (sein erster Einsatz in dieser Serie) ein emotionales Zubrot bescherte (Brunner hatte dann seinen Stock beim Treffer zum 0:2 im Spiel und versenkte den ersten Penalty), hätte diese Partie durchaus gewinnen können. Während der regulären Spielzeit und später auch in der Verlängerung – und im Penaltyschiessen sowieso.wats

So sah es auch der freundliche Titan Philippe Furrer, der mit dem SCB schon dreimal Meister war und mit Lugano noch nicht. Nach dem grossen Drama steht der WM-Silberheld unten im «Bärengraben», im Vorhof zu den Kabinengängen. Er ist erstaunlich gut gelaunt. Ja, er lacht sogar.

«Das ist verrückt», sagt er. «Ich müsste wütend und traurig sein. Aber ich bin es noch nicht. Ich kann es einfach immer noch nicht fassen, dass es schon vorbei ist. Wir haben so gut gespielt, ich fühle mich so gut, dass ich am Samstag wieder antreten möchte. Mir ist, als müssten wir am Samstag erneut spielen. Es kann einfach nicht sein, dass schon Schluss ist …» Die Enttäuschung werde er wohl erst im Laufe der Nacht realisieren.

Lugano besser, Bern weiter

Es ist ungläubiges Staunen über ein bitteres Scheitern in einer hochstehenden Serie. Der SCB war zwar in den Spielen zwei und drei klar im Vorteil. Aber in den Spielen eins, vier und fünf war Lugano besser – und gewann doch nur die erste Partie. Philippe Furrer sagt: «Ich war so sicher, dass wir es gegen den SCB schaffen können. Wir sind im Laufe der Viertelfinalserie gegen die ZSC Lions zu einer verschworenen Einheit geworden.»

Aber es reichte nicht. Lugano vermochte das 2:0 (29. Minute) nicht einmal drei Minuten zu halten. Zu wenig lang, um beim SCB die Dämonen des Zweifels, der Unsicherheit und Nervosität zuwecken.

Dreifaches Eigentor

Der Anfang vom dramatischen Ende war ein dreifaches Eigentor. Steve Hirschi, der erfahrene Titan, spediert den Puck im letzten Spiel seiner Karriere unbedrängt ins Publikum. Zwei Minuten. Raffaele Sannitz gewinnt das Bully, spielte die Scheibe zurück und Sébastien Reuille lenkt sie unhaltbar zwischen Elvis Merzlikins Schoner ins eigene Tor ab. Diesem Anschlusstreffer zum 1:2 gehen also drei (!) Puckberührungen der Luganesi voraus.

Um beim alten Berner Spruch mit dem«Chrottehaar» zu bleiben: Eher wächst einer Kröte ein Playoffbart, als dass in diesem Jahrhundert noch einmal in einem so wichtigen Playoff-Spiel ein so kurioses Tor gelingt.

Im Rückblick sehen wir, dass dieses kuriose 1:2 von zentraler Bedeutung war. Bei den Bernern festigt sich die Gewissheit, dass es wieder gelingen wird, einen Weg zum Sieg zu finden. Sie ändern ihr taktisches Verhalten nicht. Sie verwalten weiterhin geduldig das Spiel und vermeiden Emotionen und Hektik – und am Ende gewinnen sie im Penaltyschiessen.

Erholung mehr als willkommen

Im Falle einer Niederlage wäre SCB-Trainer «Kari Boucher» für sein Rechenschieber-Hockey getadelt worden. Aber Bern hat gewonnen und steht im Finale. Die letzte Wahrheit ist immer das Resultat oben auf dem Video-Würfel. Also wird das, was wir als Passivität, vielleicht gar als Arroganz kritisiert hätten, jetzt in höchsten Tönen als taktische Klugheit, Geduld und Disziplin in den höchsten Tönen belobigt.