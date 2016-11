Basisarbeit im Nachwuchs

Während der langen Dürreperiode hat der frühere Nationalspieler Suter indes herausragende Basisarbeit geleistet. Als Trainer der Nachwuchs-Nationalteams hat er zu Beginn seiner Tätigkeit eine Brachlandschaft angetroffen. Doch während die A-Nati im Off-Modus verharrte, nahm Suter mit seinen Jungs an je vier Europa- und Weltmeisterschaften teil und etablierte den Handball-Nachwuchs in den Top Ten Europas.

Trotzdem: Die Resultate der U-Teams konnten nicht in die A-Nationalmannschaft transferiert werden. «Einerseits ist unsere Liga zu wenig stark», sagt Raemy. «Andererseits spielen zu wenige Schweizer im Ausland.» Warum? «Weil der Weg ins Ausland beschwerlich ist. In der Schweiz kann man gut verdienen und gleichzeitig studieren. Im Ausland ist der Aufwand für den gleichen Lohn viel grösser.» Und warum spielen Sie immer noch in der Schweiz? «Weil ich erst meinen Bachelor in Sport und Biologie machen will», sagt Raemy.

Trotzdem unterscheidet sich der Thuner Linkshänder von der Parolo-Generation. Denn Raemy will im Handball vorwärtskommen. Hat deshalb sein Pensum an der Uni reduziert. Eine andere Wahl bleibt ihm nicht, wenn er beim neuen Nationaltrainer ein Thema bleiben will. Suter erwartet, dass seine Spieler «alles dem Sport unterordnen. Denn nur so können wir Fortschritte erzielen. Ich bin aber überzeugt, dass mir in den nächsten Jahren 20 Spieler zur Verfügung stehen, die kompromisslos den einzig gangbaren Weg mitgehen und so den Schweizer Handball voranbringen.»

Wenn es um Handball geht, duldet Suter keine halben Sachen. «Er ist sehr ehrgeizig, will immer gewinnen, egal wie der Gegner heisst. Er hat uns mit seinem Ehrgeiz angesteckt», sagt Raemy. Suter beschreibt es so: «Die Jungen haben gelernt, erfolgreich zu sein. Sie wissen, wie man bessere Gegner schlägt.»