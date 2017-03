Man könnte sagen: Im besten Fussballer-Alter. In der Phase der Karriere, in der so mancher Fussballer zum finalen Höhenflug ansetzte. Aber so ist das nicht. Im Gegenteil. Shaqiris Weg zeigt in die andere Richtung. Gegen unten. Konstant. Seit mehreren Jahren schon.

Es gab Zeiten, da durfte man bei der Feststellung, Shaqiri sei nur Edelreservist und häufig verletzt, anfügen, es handle sich bei seinem Arbeitgeber immerhin um die europäische Topklasse. Bayern München. Inter Mailand. Da kann man durchaus einmal in Schwierigkeiten geraten. Doch nun haben sich die Zeiten geändert. Shaqiri spielt in der Premier League bei Stoke City – maximal ein Mittelklasse-Team, frei von jeglichem Glanz und Glamour. Frei von Attributen also, die Shaqiri gerne um sich hat.