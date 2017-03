Tim Wiese taucht ab. Der 120-Kilo-Koloss – schwarzer Kapuzenpulli, schwarze Trainingshose, neongelbe Handschuhe – hechtet nach links, wuchtet sich nach rechts. Der Wrestling-Torwart fliegt trotz allem recht schnell durch die Luft.

«Ich habe noch muskulösere Oberschenkel jetzt, also kann ich noch höher springen», sagt Wiese, einst Towart der deutschen Nationalmannschaft, dem deutschen Sport-Informationsdienst (SID). Am Samstag kehrt er nach mehr als vier Jahren bei einem Punktspiel ins Fußballtor zurück. In der achten Liga, für den Tabellenvorletzten SSV Dillingen.

Rückkehr als Zuschauermagnet

«Ob Kreisliga oder Bundesliga – es gibt nur ein Ziel und das ist der Sieg», sagt Wiese, der zuletzt mit seinem Wechsel vom Fussballplatz in den Wrestlingring für Furore sorgte. Nun die Rückkehr – wenn auch nur für ein Spiel. Mehr als 1'000 Zuschauer werden zum Lokalderby gegen den TSV Haunsheim erwartet. Sie wollen sehen, was der einstige Top-Torwart mit seinen 35 Jahren noch drauf hat.

Wieses erstes Wrestling-Match im November 2016 in München: