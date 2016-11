Biels Sportchef Martin Steinegger gibt zu, dass er heute Lars Leuenberger gerne als neuen Trainer vorgestellt hätte. «Wir hatten mehrere Kandidaten. Aber Lars Leuenberger war mein Favorit. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass er für uns eine gute Lösung wäre.» Und deshalb hat er dem SCB-Meistertrainer nicht einfach abgesagt. Er hat ihn vertröstet und sagt: «Wir bleiben im Kontakt.» Das bestätigt Lars Leuenberger so. Die Absage – pardon, die «Vertröstung» – hat ihn offensichtlich nicht im Stolz verletzt. Er sagt: «Überhaupt nicht. Biel bleibt für mich eine Option.»

Aber warum verzichtet Biel vorerst auf Lars Leuenberger? Martin Steinegger erklärt es so: «Mike McNamara hat den Draht zu den Spielern sofort gefunden. Wahrscheinlich auch, weil er so etwas wie das Gegenteil von Kevin Schläpfer ist. Wir lassen deshalb vorerst alles so, wie es ist. Warum schon wieder einen Wechsel, wenn es funktioniert? Nun haben wir etwas mehr Zeit, und im Dezember sehen wir nach weiteren acht Spielen besser, wo wir stehen und was für uns die beste Lösung ist.» Es sei nicht vorgesehen, Mike McNamara bis zum Saisonende als Cheftrainer zu beschäftigen. Also wird eher früher als später wieder die Frage gestellt: Kommt Lars Leuenberger?

Sucht Ambri bald einen Trainer?

Biel ist nach Langnau und Fribourg der dritte Klub, der diese Saison den Cheftrainer des Amtes enthoben hat – und zum dritten Mal ist Lars Leuenberger (noch) nicht in die Kränze gekommen. Entmutigen lässt er sich nicht. «Ich habe inzwischen zehn Jahre in meine Trainerkarriere investiert. So leicht gebe ich nicht auf und ich hoffe, dass irgendwo eine Türe aufgehen wird.»