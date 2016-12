Die Nachbarländer Deutschland und Österreich scheinen der Schweiz um Längen voraus zu sein, sie stellen mehrere WM-Teilnehmer. Das liegt in erster Linie an den Regeln der Verbände. Während Schweizer in Qualifikationsturnieren gegen die starken Benelux-Vertreter antreten müssen, können sich Österreicher mit osteuropäischen Spielern um WM-Plätze duellieren.

«Die Österreicher sind uns auf PDC-Level voraus, aber nur, weil die Voraussetzungen günstiger sind. Von der Basis und der Spielstärke her sind wir ihnen ebenbürtig», so Gerock. Das zeigte sich am letztjährigen Weltcup, als die Schweiz Österreich, das ohne PDC-Spieler antreten musste, keine Chance liess.

Dennoch kann sich der Sport ohne Vertreter auf internationaler Bühne nicht weiter vom Amateurbetrieb zum professionell organisierten Volkssport entwickeln.

Chancen auf eine Lösung des Dilemmas sind kaum in Sicht. Gerock formuliert es drastisch: «Solange es eine BDO gibt, wird sich an den Strukturen nichts ändern.» Ein einheitlicher Weltverband scheint der einzige Weg zum Glück zu sein.

Mit dem Beschluss, auch Spieler anderer Verbände unter gewissen Bedingungen in Nationalteams zuzulassen, hat die WDF nun einen ersten Schritt in diese Richtung gemacht.

Das Potenzial, welches eine WM im Fernsehen zweifelsohne mit sich bringt, werde, so Gerock, im Nachwuchsbereich ungenügend ausgenutzt. Interessierte Spieler würden auf Vereinsebene noch nicht ausreichend akquiriert. Entsprechend schlecht sind die Perspektiven: Das Schweizer Juniorenkader umfasst lediglich fünf Spieler.

Ob einer davon dereinst den Durchbruch schafft, ist fraglich. Was ein Einzelner jedoch in einer Randsportart bewirken kann, zeigt die Darts-Entwicklung in den Niederlanden. Nachdem sich Raymond «Barney» van Barneveld unter anderem mit fünf WM-Titeln seit 1998 einen Namen machte, erfuhr der Sport im Land einen immensen Popularitätsschub, durch welchen Holland zur Darts-Nation wurde.

Dass auch die Schweiz einmal zur Darts-Elite zählte, zeigt ein Blick zurück ins Jahr 1992. Am «Spring Cup», an dem sich die Weltspitze die Klinke in die Hand gab, feierte Walter Tschudin einen historischen Turniersieg. Im Viertelfinal bezwang er dabei den erwähnten Raymond van Barneveld.

Doch war dies noch in Zeiten vor der PDC und TV-Spektakel. Euphorie? Fehlanzeige. Damals hatte Darts neben Skirennen und Spengler-Cup noch keinen Platz im TV.