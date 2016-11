Wintertrainingslager. Das heisst den eisigen Temperaturen entfliehen. Kicken, schwitzen und an der Taktik tüfteln bei angenehmen Temperaturen. Ausruhen im Hotelpool. Und abends den Teamgeist an der Playstation, beim Bowling oder an der Hotelbar stärken.

Das beliebteste Reiseziel der Schweizer Fussballvereine war seit je die Südtürkei. Das ist dieses Mal anders: Die Angst vor einem terroristischen Anschlag und das politische Chaos haben zur Folge, dass im Januar 2017 kein Klub aus der Super League und – abgesehen vom von Türken alimentierten FC Wil – kein Klub aus der Challenge League sein Winter-Trainingslager in der Südtürkei abhalten wird. Stattdessen heisst es für diejenigen, die sich ein Trainingslager leisten wollen: ab nach Spanien, Portugal, Malta oder Zypern. Auch wenn dies Mehrkosten bedeutet – für die gleiche Leistung muss man in Spanien bis zu einem Drittel mehr bezahlen als in der Türkei.

«Das Preis-Leistungs-Verhältnis in der Türkei ist unschlagbar, darum war die Südtürkei die beliebteste Trainingslager-Destination für europäische Fussballklubs», sagt Michael Grütter von der Agentur «trendsporttravel», die über jahrelange Erfahrung bei der Organisation von Trainingslagern verfügt. In den vergangenen 20 Jahren hat sich Belek, ein Dorf bei Antalya an der türkischen Mittelmeerküste, zum wichtigsten Ort für Trainingslager entwickelt. Dort erwarteten die Klubs fantastische Rasenplätze, ein angenehmes Klima und All-inclusive-Versorgung im Hotel. Beliebt war Belek auch, weil die Vereine die Garantie auf hochklassige Testspielgegner hatten. Auch für Spielerberater und Scouts war Belek im Januar immer ein wichtiger Termin.

Terrorangst

Bis die vergangenen Monate alles veränderten: Im Juni starben bei einem Selbstmordattentat im Istanbuler Flughafen 48 Menschen, im Juli gab es einen Putschversuch. Der von der Regierung verhängte Ausnahmezustand gilt bis heute. Im ganzen Land ist mit gewaltsamen Auseinandersetzungen und terroristischen Anschlägen zu rechnen. Die Meldungen über regelmässige Kämpfe und Explosionen beschränken sich nicht nur auf das Grenzgebiet zu Syrien. Am 14. Oktober schlug eine Rakete in eine Lagerhalle zwischen Antalya und Kemer ein, am 25. Oktober explodierte in Antalya ein Auto. Beide Ereignisse geschahen weniger als 50 Kilometer von Belek entfernt.

Die schlimmen Bilder und Nachrichten am TV sind für die Klubs Grund genug, der Südtürkei die rote Karte zu zeigen. Übertrieben? Oder die richtige Massnahme? «Das zu beurteilen, ist eigentlich nicht meine Aufgabe», sagt Grütter, «wir sind Dienstleister und der Wunsch unserer Kunden ist das oberste Gebot. Wir versuchen niemanden, umzustimmen. Aber wir sind mit der Situation in der Türkei seit Jahren vertraut und ich kann sagen: Manchmal ist die Angst im Westen übertrieben.» Am ehesten nachvollziehbar ist die Angst und somit der Verzicht auf die Türkei vonseiten der Amateur-Klubs und Jugendmannschaften: Für deren Trainer wäre die Verantwortung, in ein solch risikobehaftetes Gebiet zu reisen, einfach zu gross.

Im Osten hat man keine Angst

Wintertrainingslager in der Südtürkei sind nicht nur für die Berufsfussballer kein Thema mehr. Auch die besten Schweizer Schiedsrichter verzichten im nächsten Jahr auf eine Reise nach Antalya. «Die politische Lage rund um Antalya ist schlicht und einfach zu brisant», sagt Luigi Ponte, Präsident des nationalen Schiedsrichterverbandes. «Das Risiko für unsere Top-Schiedsrichter wäre zu gross. Ich kann und will die Verantwortung für eine solche Reise nicht übernehmen.» Die Spielleiter der Super und Challenge League bereiten sich seit 2004 Jahr für Jahr im Raum Side auf die zweite Saisonhälfte vor. «Wir fühlten uns in der Südtürkei sehr wohl», sagt Ponte, «wir hatten hervorragende Trainingsbedingungen und gute Unterkünfte. Und das erst noch zu einem fairen Preis.» Neben den Schweizer Referees bereiteten sich jedes Jahr auch ihre Kollegen aus Deutschland und Österreich in der Region auf die Rückrunde vor. Positiver Nebeneffekt: Die Gefahr von Wettbetrug in den Testspielen war geringer, als wenn einheimische Schiedsrichter die Partien pfiffen. Experten sind sich sicher: Im nächsten Januar werden im Raum Belek viele verdächtige Partien auf dem Radar der Fahnder auftauchen.

Immerhin: Finanzielle Folgen hat das Wegbleiben der Vereine aus Westeuropa keine für die Hotels in Belek. Denn nun ist genug Platz da für die Ostklubs mit schmalem Budget. Nach der Beilegung des Konflikts zwischen der Türkei und Russland strömen in diesem Winter die Klubs aus Osteuropa in Scharen in die Südtürkei. Ohne Angst vor Anschlägen.