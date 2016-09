Die Passion der Amerikaner für den sportlichen Wettbewerb wird wohl nur noch von ihrer Hingabe zu Klimaanlagen übertroffen. Stan Wawrinka hatte sich gerade in brutaler New Yorker Schwüle drei Stunden lang gequält, den Japaner Kei Nishikori am Ende mit 4:6, 7:5, 6:4 und 6:2 niedergerungen und damit seinen ersten Final an den US Open erreicht.

Abkühlung konnte der 31 Jahre alte Lausanner also gut gebrauchen. Allerdings war selbst ihm die Polarluft im Presseraum in den Katakomben des Arthur Ashe Stadium zu heftig. Wawrinka hatte sich die Kapuze seines grauen Sweatshirts tief über den Kopf gezogen, und so sah er aus wie ein Boxer vor seinem grossen Kampf. Und das passte ja auch ins Bild, er fordert heute den Weltranglistenersten Novak Djokovic im Endspiel heraus.

Seltsame Fragen nach dem Spiel

Vielleicht wollte sich Wawrinka mit der Optik des Strassenkämpfers aber auch bloss gegen die verbalen Hiebe wappnen, die ihm vorher entgegenschlugen. Da musste er sich als Nummer drei der Welt fragen lassen, was ihn eigentlich noch motivieren würde.

Er habe zwei Grand Slams gewonnen, sei sehr reich und werde ohnehin nie an die Anzahl der Trophäen herankommen, die Federer, Nadal und Djokovic gesammelt hätten. Und ob er, Wawrinka, nun noch einen Grand Slam mehr gewänne, würde ja auch keinen Unterschied machen. Warum also? Ein Tiefschlag.

Aber Wawrinka wurde nicht handgreiflich, er schüttelte bloss den Kopf und grinste. Fragen wie diese kennt er zu gut. «Was soll ich also tun?», konterte der Schweizer, «ich bin 31 Jahre alt. Soll ich mich an den Strand legen und faulenzen? Ich liebe meinen Sport, Tennis ist meine Leidenschaft und ich darf vor so einer unglaublichen Kulisse spielen wie heute Abend. Was gibt es Besseres?»

Mit genauso viel Feuer hatte sich Wawrinka in Flushing Meadows in seinen dritten Major-Final in drei Jahren gespielt. In der dritten Runde musste er dabei einen Matchball gegen Daniel Evans abwehren, das hat ihn entfesselt. «Seither bin ich immer besser geworden», erklärte Wawrinka, «ich spiele aggressiv, lasse den Gegner leiden. Ich zeige ihm, dass ich vier, fünf Stunden kämpfen kann und nie aufgebe.»

Schierer Überlebenswillen

Auch gegen Nishikori demonstrierte er es, nachdem er gleich mit Satz und Break hinten gelegen hatte. Und dabei waren die Bedingungen «schrecklich, man leidet», beschrieb Wawrinka, «aber man muss sie akzeptieren, fast schon lieben. Denn ändern kann man sie nicht.» Die US Open sind das brutalste Grand-Slam-Turnier.

wawri