Im letzten Jahr verdiente Nishikori allein durch Werbung 13 Millionen Euro. Und sollte der Japaner die US Open gewinnen, würde ihm ein historisches Preisgeld von 3,5 Millionen Dollar plus eine Million Dollar als Bonus für den erfolgreichsten Hartplatzsommer winken.

Und auf diesem Belag fühlt sich Nishikori am wohlsten. Schon mit 13 Jahren wurde er vom tennisverrückten Sony-Gründer Masaaki Morita in dessen Förderprogramm aufgenommen und auf die Akademie von Trainer-Guru Nick Bollettieri nach Bradenton in Florida geschickt. Das Zuhause und vor allem die Eltern so früh zu verlassen, fiel Nishikori jedoch schwer. Er ist ein eher sensibler Mensch, sehr zurückhaltend.

Doch er musste sich im harten Drill des Trainingscamps zwischen hungrigen Konkurrenten aus 132 Nationen durchbeissen. Er sprach kein Wort Englisch, weinte sich in den ersten zwei Jahren oft in den Schlaf. Doch Bollettieri erkannte früh das Besondere in ihm. Auch wenn er eigentlich etwas zu klein war, um ein Grosser zu werden. Doch der immense Wille und sein Kämpferherz beeindruckten ihn. Und der Erfolg kam schnell: Mit 18 Jahren gewann Nishikori bei seinem ersten ATP-Turnier in Delray Beach als Qualifikant auf Anhieb den Titel.

Fitness als grosse Schwäche

Seine grössten Waffen sind der Return und seine wieselflinken Beine. Er beherrscht dabei aussergewöhnlich gut den extrem schnellen Richtungswechsel, der ihm bei langen Grundlinienduellen einen wichtigen Vorteil verschafft. Der Aufschlag ist noch eine Baustelle, an der Nishikori fleissig tüftelt. Genau wie an seiner Fitness. Denn das war lange die Krux: Er war ständig verletzt. «Das bedauere ich wirklich an meiner Karriere», sagt er, «gerade zu Beginn als Profi hatte ich ständig etwas und habe viel verpasst.»

Seit Michael Chang Anfang 2014 das Traineramt übernahm, wird Nishikori physisch stetig stabiler. «Wir mussten ihn zuletzt noch mehr dabei pushen», sagte Chang, «aber nur so legen wir das Fundament, dass sich Kei nicht mehr so oft verletzt. Sein körperliches Level ist mindestens 50 Prozent stärker als noch vor zwei Jahren.» Doch selbst damals hatte Wawrinka im Viertelfinal am US Open gegen Nishikori in einem wahren Marathon das Nachsehen gehabt.

«Es wird wieder ein sehr hartes Match werden, das steht fest», sagt Wawrinka, «er war sehr stark gegen Andy, hat mich hier 2014 geschlagen und zuletzt in Toronto. Dafür war ich in Australien besser. Wir werden sehen, auch wer körperlich besser drauf ist.» Vor Turnierstart hatte Wawrinka noch mit Rückenbeschwerden zu kämpfen, liess sich gegen del Potro kurz am rechten Oberschenkel behandeln. Doch der Lausanner gab Entwarnung: «Ich bin bereit für den Match gegen Kei.»