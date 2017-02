Beeler/Krattiger setzten sich in der ersten K.o.-Runde gegen die als Nummer 7 gesetzten Kanadier Ben Saxton/Chaim Schalk 22:20, 21:18 durch. Das Schweizer Duo, das seit dieser Saison wieder zusammenspielt, nachdem es schon 2014 ein Team gebildet hatte, schaffte erstmals an einem Turnier der höchsten Stufe den Sprung in die Top Ten. In den Achtelfinals sind die als Nummer 9 gesetzten Alvaro Filho/Saymon die Gegner; die Brasilianer haben in drei Partien noch keinen Satz abgegeben.