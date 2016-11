Zusammen mit Superstar James Harden (28 Punkte, 11 Assists, 8 Rebounds) zählte Capela beim Auswärtserfolg der Rockets zu den Eckpfeilern. Mit einem Double-Double (15 Punkte, 12 Rebounds) bewies der Genfer erneut seine Wichtigkeit.

Am vergangenen Wochenende hatte Capela beim Heimerfolg gegen die Utah Jazz erstmals in seiner noch jungen Karriere die 20-Punkte-Marke geknackt. Mit 22 Jahren befindet sich der Center auf gutem Weg, sich in der besten Basketball-Liga der Welt als Stammkraft zu etablieren.

Mit neun Siegen aus 14 Spielen belegt Capela mit den Houston Rockets in der Western Conference derzeit Platz 5.