Zum 15. Mal in der laufenden Saison realisierte der Genfer einen "double double", also zwei zweistellige Statistiken. Capela erzielte 22 Punkte und holte zehn Rebounds herunter. Insgesamt stand Capela 30 Minuten auf dem Parkett.

In den Playoffs werden es die Rockets als Dritter der Western Conference mit Oklahoma City Thunder (6.) um deren Superstar Russell Westbrook zu tun bekommen.

Thabo Sefolosha, der früher für Oklahoma spielte, verlor mit den Atlanta Hawks bei den Indiana Pacers mit 86:104. Sefolosha blieb in seinem zweiten Spiel nach überstandener Leistenverletzung ohne Punkte, holte in seinen 23 Einsatzminuten aber immerhin vier Rebounds herunter. In den Playoffs treffen die Hawks als Fünfter der Eastern Conference auf die viertklassierten Washington Wizards.

Boston gegen Chicago, Cleveland gegen Indiana und Toronto gegen Milwaukee sind die anderen Playoff-Paarungen im Osten sowie Golden State gegen Portland, San Antonio gegen Memphis und Utah gegen die Los Angeles Clippers die restlichen Duelle im Westen.