Am Ende war es doch das erwartet klare Resultat. In der ersten Hälfte wurde Wacker allerdings mächtig gefordert. Die Thuner lagen mit bis zu drei Toren im Hintertreffen. Nach dem 12:14 (25.) gelang Wacker mit vier Treffern zum 16:14 (29.) die Wende. Nach der Pause schloss der Favorit, der am Samstagabend im Halbfinal die als Titelverteidiger angetretenen Kadetten Schaffhausen 32:28 bezwungen hatte, die ersten neun Angriffe erfolgreich ab und setzte sich bis zur 46. Minute auf 25:18 ab. Damit gab es über den Ausgang der Partie keinen Zweifel mehr.

Bester Werfer der Thuner war Lenny Rubin mit neun Toren. Für Endingen, das als erster Unterklassiger den Cupfinal erreicht hatte, traf Leonard Pejkovic sechsmal.

Bei den Frauen verteidigte Brühl St. Gallen den Titel erfolgreich. Die Ostschweizerinnen siegten im Final gegen Rotweiss Thun 27:21. Es war der 10. Cupsieg für Brühl.