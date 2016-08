Am zum zweiten Mal durchgeführten Anlass, der vom 13. bis 18. September in Toronto stattfindet, sind pro Geschlecht die besten acht Duos der vergangenen 12 Monate (plus zwei Teams mit Wildcard) startberechtigt. Forrer/Vergé-Dépré werden dank ihren konstant guten Resultaten - unter anderen dem Turniersieg in Xiamen und zwei weiteren Halbfinal-Einzügen - im entsprechenden Ranking an exakt der achten Position geführt.

Die Qualifikation für die World Tour Finals knapp verpasst haben die Olympia-Fünften Joana Heidrich und Nadine Zumkehr, die auf das Turnier in Long Beach verzichteten. Erhalten sie und ihre Partnerin keine Wildcard, dann wird Zumkehr an den Schweizer Meisterschaften von dieser Woche ihren letzten Auftritt haben. Die Berner Oberländerin hat am Freitag nach elf Jahren Spitzensport ihren Rücktritt verkündet.