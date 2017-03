Das Team aus Texas lag während der gesamten Partie nie in Rückstand. Der maximale Vorsprung betrug 25 Zähler. Capela gelangen elf Punkte und neun Rebounds, wobei er fünf von sechs Würfen aus dem Spiel heraus verwertete. Bei den Rebounds war er die Nummer 1 in seinem Team. Auf 31 Punkte kam Lou Williams. Bei Oklahoma City verzeichnete Russell Westbrook mit 39 Punkten, 11 Rebounds und 13 Assists sein 36. Triple-Double in dieser Saison.

Es ist durchaus möglich, dass die beiden Mannschaften auch in den Playoffs aufeinander treffen. Die Rockets liegen in der Western Conference auf dem 3. Platz, die Thunder sind Sechster.