Laut einer Mitteilung vom Mittwoch streben die beiden Unternehmen an, dass Kunden nahtlos einkaufen können. Beispielsweise können sie Artikel online kaufen und im Laden abholen und anprobieren. Oder sie können sich im Laden beraten lassen und später online bestellen.

Die rund 200-Intersport-Fachhändler sollen demnach weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Da die Händler ab März direkten Zugriff auf das Onlinelager hätten, könnten sie den Kunden eine grössere Auswahl bieten, heisst es in der Mitteilung.

Die bei Intersport Schweiz angeschlossenen Sportfachgeschäfte setzen im Detailhandel laut Mitteilung jährlich rund 340 Millionen Franken um und halten damit einen Marktanteil von 18 Prozent. Intersport ist in der Schweiz mit 201 Franchise- und Einkaufspartnern an 277 Verkaufsstellen präsent.

Der in Mägenwil AG ansässige Online-Fachhändler Brack.ch, der zur Competec-Gruppe gehört, bietet Produkte aus IT und Elektronik, Haushalt und Garten, Büro sowie Spielwaren online an. Die gesamte Gruppe steigerte den Umsatz im vergangenen Jahr um 1,9 Prozent auf 535 Millionen Franken.