In der Liga der vielen Rekorde und Spezialwertungen steht LeBron James in einer weiteren speziellen Sparte ganz zuoberst. Kein Spieler in der Geschichte der Liga kam früher auf 27'000 Punkte als der Star der Cleveland Cavaliers. Mit 31 Jahren und 317 Tagen unterbot er beim 105:94-Sieg in Washington den Wert des vorherigen Rekordhalters Kobe Bryant (32 Jahre und 160 Tage).

Die Cavaliers, NBA-Champions der vergangenen Saison, führen die Eastern Conference mit sieben Siegen und einer Niederlage an.