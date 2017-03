So war denn der 33-jährige Australier Marc Leishman der erste Sieger des hochdotierten Turniers, dem der legendäre Altstar "Arnie" Palmer bei der Siegerehrung nicht auf die Schultern klopfen und die Hand drücken konnte.

Leishman sicherte sich den zweiten Triumph seiner Karriere auf der US PGA Tour in der Schlussrunde dank einem wundersamen Eagle am 16. Loch. Er versenkte den Ball auf dem Green aus gut 20 Metern. Er machte damit die Chancen der Konkurrenten in der Spitzengruppe zunichte, zu denen auch der am Schluss mit zwei Schlägen Rückstand im 4. Rang klassierte Nordire Rory McIlroy gehörte.

Leishman gewann einen Check über 1,566 Millionen Dollar und - wohl ebenso wichtig - das Startrecht am US Masters in Augusta von Anfang April.