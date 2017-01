Der Genfer Center Capela liess sich in Milwaukee zwar 16 Punkte notieren, musste sich jedoch mit seinen Teamkollegen nach einem schwachen letzten Viertel (23:34) in der grössten Stadt des US-Bundesstaates Wisconsin mit 114:127 geschlagen geben. Für die Milwaukee Bucks war es nach fünf Niederlagen in Folge das erste Erfolgserlebnis.

Die Atalanta Hawks unterlagen den Los Angeles Clippers vor heimischer Kulisse 105:115. Für den Waadtländer Thabo Sefolosha standen nach der erst dritten Niederlage in den vergangenen 14 Partien des Tabellenvierten der Eastern Conference 11 Punkte zu Buche. Die Gäste aus Kalifornien hatten bereits vor Spielhälfte zwischenzeitlich mit 22 Zählern in Front gelegen.