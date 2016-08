Tatsächlich ist ihm das 11-Monate-alte Mädchen zur Begrüssung am Flughafen in kleinen Schrittchen entgegengewackelt, wie die "Schweizer Illustrierte" schreibt. Ausgerechnet in den zwei Wochen, in denen ihr Vater im Ausland einen sportlichen Grosserfolg erzielte, hat sie gelernt, auf eigenen Beinen zu gehen.

Ferien gibt es für den 30-Jährigen zwar erst im November. Doch bis dahin will Schurter seiner Frau Nina und der kleinen Tochter so nahe wie möglich sein. "Ich habe die beiden sehr vermisst".