Die Mannschaft von Adrian Brüngger verpasste in der Schlussphase der über weite Strecken sehr ausgeglichenen Partie eine bessere Ausgangslage für das Rückspiel vom nächsten Samstag. Fünf Minuten vor Schluss stand es noch 28:28, ehe sich beim Gastgeber der Kräfteverschleiss immer stärker bemerkbar machte.

Die Winterthurer brauchen im Rückspiel in Baden-Württemberg einen Sieg mit mindestens drei Toren Differenz, um sich zum dritten Mal in Folge für die Gruppenphase im EHF-Cup zu qualifizieren.

Status Quo am Strich

In der NLA-Meisterschaft bleibt es im Kampf am Strich beim Status Quo. Die Tabellennachbarn GC Amicitia Zürich und der BSV Bern Muri trennten sich in der 12. Runde in der Zürcher Saalsporthalle 27:27 (14:13). Dank dem Remis verteidigte GC Amicitia seinen Platz über dem Strich vor dem BSV.

Mit der Schlusssirene sicherte Manuel Frietsch dem Gastgeber mit einem Schlenzwurf aus dem Rückraum zum 27:27 einen Punkt, nachdem die Gäste aus Bern zehn Minuten vor Schluss noch mit 24:20 und in der 55. Minute noch 27:24 geführt hatten. Neben Frietsch ragte beim GC Amicitia Nicolas Suter mit neun Treffern heraus, für den BSV Bern Muri traf Simon Getzmann acht Mal.

Die Übersicht in der NLA

12. Runde. Samstag: RTV Basel - Suhr Aarau 35:24 (17:10). Sonntag: GC Amicitia Zürich - BSV Bern Muri 27:27 (14:13).

Rangliste: 1. Kadetten Schaffhausen 11/18 (337:299). 2. Kriens-Luzern 12/18 (338:295). 3. Pfadi Winterthur 11/16 (294:260). 4. Wacker Thun 12/16 (348:307). 5. Suhr Aarau 12/11 (298:306). 6. GC Amicitia Zürich 12/10 (334:313). 7. BSV Bern Muri 12/10 (301:306). 8. St. Otmar St. Gallen 11/8 (304:335). 9. RTV Basel 12/8 (279:341). 10. Fortitudo Gossau 11/1 (265:336).