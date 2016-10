Wie erst jetzt bekannt geworden ist, hatte der Amerikaner seiner Lebenspartnerin Nicole Johnson im Juni in aller Stille in Paradise Valley im US-Staat Arizona das Ja-Wort gegeben. Die beiden waren schon Anfang Mai Eltern eines Sohnes namens Boomer geworden.

Der 31-jährige Phelps hatte in Brasilien bei seinen letzten Spielen mit dem Gewinn von sechs Medaillen, fünf davon in Gold, noch einmal gross aufgetrumpft. Er schraubte damit sein Rekord-Total an olympischem Edelmetall auf 28.