Die Mehrheit reiste also mit Autos und Cars an. Auf den Strassen rund um das Schwingfest kam es am Morgen vorübergehend zu gewissen Staus. Grössere Verkehrsunfälle gab es nach Auskunft der Freiburger Polizei keine.

Jungspunde im Anmarsch

Weit weniger friedlich ging es in den sieben Sägemehlringen in der ausverkauften Broye-Arena zu und her. Schwinger-Jungspunde wie Ramon Orlik setzten der Konkurrenz stark zu. Der Platzsprecher konnte im Verlauf des Morgens Bundesrat Guy Parmelin in der Arena begrüssen.

Der aktuelle Schwingerkönig Matthias Sempach fand nach dem verhaltenen Auftakt mit einem Remis in den Wettkampf zurück. Kilian Wenger, der Schwingerkönig von 2010, musste schon nach dem 2. Gang nahezu alle Hoffnungen auf einen neuerlichen Spitzenplatz begraben.

Am Samstagmorgen waren die 275 Schwinger von verschiedenen Verbänden zu Musik in die ausverkaufte Broye-Arena einmarschiert. Rund 52'000 Besucher empfingen die "Bösen" leidenschaftlich. Auch ausserhalb der ausverkauften Broye-Arena verfolgten viele Zuschauer das Geschehen auf Grossleinwänden.