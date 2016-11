Ausgerechnet in der britischen Metropole London trennten sich die Football-Teams aus Washington und Cincinnati am Wochenende mit einem Unentschieden. Dabei galt das Spiel im Wembley-Stadium – die dritte von insgesamt vier Begegnungen der National Football League (NFL), die in der laufenden Saison auf ausländischem Boden ausgetragen wird – doch als Testpartie.

Die Besitzer der einträglichsten Sportliga der USA drängen nämlich auf eine Expansion auf den lukrativen britischen Markt. Eines der Argumente, das für diesen gewagten Schritt ins Feld geführt wird: Die Partien der NFL sind unterhaltsamer als europäische Fussball-Spiele, weil sie nie mit einem Remis enden. Das stimmt nicht, wie die Begegnung in London zeigte. Aber Unentschieden – die nur in der Verlängerung möglich sind – kommen in der NFL tatsächlich extrem selten vor. Seit den Siebzigerjahren gab es keine Saison, in der mehr als zwei Spiele mit einem Remis endeten.

Dennoch stehen die Chancen schlecht, dass in London künftig regelmässig «Touchdown» geschrien wird. Denn die NFL steckt, ziemlich überraschend, in einer Sinnkrise. Nachdem sich zu Jahresbeginn mehr als 112 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner das Finalspiel um die Meisterschaft – die sogenannte Super Bowl – zu Gemüte geführt hatten, und die NFL damit einen neuen Rekord aufstellte, sieht sich die Liga nun mit sinkenden Einschaltquoten konfrontiert.

Im Vergleich zum Vorjahr seien die Quoten um gegen zwölf Prozent zurückgegangen, sagen Branchenbeobachter. Darunter leiden insbesondere die drei wöchentlichen Spitzenspiele, die am Donnerstagabend (auf den TV-Sendern CBS und NFL Network), Sonntagabend (NBC) und Montagabend (ESPN) ausgestrahlt werden. So schauten sich am vorletzten Sonntag bloss 18 Millionen die Begegnung zwischen den Dallas Cowboys und den Philadelphia Eagles an – das entspricht einem Marktanteil von 17 Prozent. Damit wurde die NFL-Übertragung vom fünften Spiel der World Series 2016, dem Final der nordamerikanischen Baseball-Meisterschaft MLB, um einen Prozentpunkt übertroffen.

13 Milliarden Dollar, aber ...

Die NFL ist trotz dieses Dämpfers immer noch ein höchst einträgliches Oligopol: Dieses Jahr wird die Liga mehr als 13 Milliarden Dollar einnehmen, primär mit lukrativen Fernsehverträgen. Aber in den Teppichetagen der 32 Mannschaften, die jedes Jahr um die Super Bowl kämpfen, ist dennoch ein Rätselraten um die Ursachen des Rückschlages im Gang. Einfachste Erklärung für das Desinteresse: Der Wahlkampf um das Weisse Haus absorbierte das breite Publikum in den vergangenen Wochen derart, dass es keine Zeit mehr für Football hat. Ausserdem wurden zwei Fernsehdebatten zwischen Hillary Clinton und Donald Trump zur gleichen Zeit ausgestrahlt wie zwei Spitzenspiele der NFL.

Die Politisierung der NFL

Der einflussreiche Meinungsforscher Rick Gentile will aber eine andere Erklärung für die Flaute gefunden haben: die Politisierung der Liga. 56 Prozent der befragten Amerikaner sagten, sie seien empört darüber, dass einige Top-Spieler sich entschieden hätten, während der National-Hymne nicht mehr aufzustehen und damit gegen Polizeigewalt zu protestieren.

Im Zentrum dieser Proteste steht Colin Kaepernick, der seit 2011 für die San Francisco 49ers als Quarterback spielt, wenn er nicht die Ersatzbank drücken muss. Kaepernick ist Sohn einer weissen Mutter und eines afroamerikanischen Vaters, der von einer weissen Familie adoptiert wurde. Er findet, dass farbige Menschen in den USA «unterdrückt» würden, und dass Polizisten nicht bestraft würden, wenn sie Afroamerikaner «ermordeten».