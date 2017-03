Die Warriors, 2015 NBA-Champion und vergangene Saison Playoff-Finalist, waren seit April 2015 und während 146 Spielen in der Regular Season nie mehr in zwei Partien in Folge als Verlierer vom Platz gegangen. Nun endete die Serie in Chicago, nachdem Golden State schon am Mittwoch auswärts in Washington verloren hatte.

In der Partie gegen die Wizards hatte sich auch Kevin Durant am linken Bein verletzt. Ohne ihren Topstar, der allerdings in dieser Saison zumindest in den Playoffs wieder zum Einsatz kommen könnte, musste sich Golden State in Chicago erst in der Schlussphase geschlagen geben. Den Bulls gelang in den letzten drei Minuten nach einem 84:85-Rückstand ein 10:2-Lauf.

Für Chicago war es der fünfte Sieg in den letzten sechs Partien. Die Warriors bleiben auch nach der elften Niederlage im 61. Saisonspiel das beste Team der Liga.