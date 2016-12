Regula ist eine fröhliche Sportlerin. Sie hat extrem viel Energie, lacht oft und intensiv. Ihre Sprüche sind im Nachwuchskader ebenso berüchtigt wie akzeptiert. Sie ist die absolute Rudelführerin. «Ich konnte den ganzen Tag lang reden», sagt sie rückblickend. Der Trainer im Juniorenkader gewährt ihr viel Freiraum. Diesen benötigt sie, weil die Bernerin auch im Langlauf ein vielversprechendes Talent ist und während des Winters im Juniorenkader von Swiss Ski trainiert.

Beim Eintritt ins OL-Elitekader spürt sie die ungleich ernstere Stimmung im Team. Niemand lacht während Sitzungen ob ihrer lustigen Bemerkungen. «Ich habe so etwas einfach nicht gekannt», sagt sie. Auf einmal eckt sie mit ihrer extrovertierten, verspielten Art an, wird zur Aussenseiterin. Alles im Kader dreht sich um die dortige Teamleaderin. Diese wünscht Ruhe und Ernsthaftigkeit. Als Regula in ihrem Zimmer mit der einzigen Kollegin im Kader herzhaft lacht, klopft die Trainerin an die Tür und bittet sie, dies zu unterlassen. Sie störe die anderen.

Die Stimmung im Nationalkader ist nicht gut. Regula leidet. Sie hat ihre Antennen stets auf Empfang gestellt, nimmt vieles wahr, ist trotz oder gerade wegen ihrer fröhlichen Art auch sehr sensibel. Eine Psychologin wird zugezogen. Man malt zusammen ein Bild, die künstlerisch begabte Bernerin an vorderster Front. Am Schluss zeichnet sich jede Athletin selber irgendwo auf dem Bild. Regula wählt der Ruhe und Aussicht wegen einen einsamen Berggipfel. «Kein Wunder, wenn du dich dort einzeichnest, bist du selber schuld, wenn du im Team eine Aussenseiterin bist», konstatiert die Psychologin.

Regula fühlt sich unvorstellbar einsam. Sie weint oft, wenn sie alleine ist. Nach einem Teammeeting an der WM 2001 in Finnland rennt sie, psychisch am Boden, aus dem Hotel an einen See und wird dort von Heulkrämpfen geschüttelt. Sie schlottert in der Kälte, möchte einfach nur nach Hause. Doch das geht nicht. «Ich schaffe es nicht heim, es geht nicht weiter», denkt sie. Und dann erfasst sie ein ungeheuerlicher Gedanke: «Wenn ich jetzt in diesen See springe, ist es endlich vorbei.»

Wie Luft behandelt

Sie müsse sich anpassen, integrieren, wird ihr immer wieder gesagt. Doch Regula fühlt sich immer mehr als Aussenseiterin. Wenn sie in den Raum kommt, verstummen die Gespräche der anderen. Bei der Zimmerverteilung erhält sie das Einzelzimmer. Sie wird wie Luft behandelt. Die Teamleaderin sagt nach einem internationalen Wettkampf zu ihr: «Diesmal war es angenehm mit dir. Man hat dich gar nicht wahrgenommen.»

Sie habe dies damals tatsächlich als Kompliment gemeint, sagt Regula. Sie selber merkt, dass sie – körperlich nun wieder auf einem guten Niveau – den Anschluss an die Weltspitze finden würde und es im Kader einigermassen aushaltbar ist, wenn sie einfach nichts sagt. Doch die Aussage der Teamkollegin steht am Anfang ihresRücktrittsentscheids. «Es machte mir bewusst, dass ich so die Seele verkaufen und daran zugrunde gehen würde.»

Für Regula bleibt das Nationalkader bis zuletzt ein falscher Film. Sie nimmt mehrere Anläufe, ihren Gemütszustand zu thematisieren. Doch sie trifft nur auf betretenes Schweigen. «Alle für eine» heisst die Parole im Team. Und die eine ist nicht sie. Im Spätherbst 2002 stört sie während eines Zusammenzugs im Jura wieder einmal diese heile Welt, in dem sie bittet, das Thema Mobbing im Frauenteam anzugehen.

Die Antwort der Verantwortlichen ist ein erneuter Schlag: «Dazu können wir nichts sagen», wird ihr mitgeteilt. Regula läuft am späten Abend – verzweifelt – aus ihrem Zimmer in die sternenklare Nacht heraus bis zu einer Felswand. Sie spürt das Bedürfnis, über die Klippe zu springen. Sie tut es nicht, ruft stattdessen ihre Mutter an, welche sie abholt. Trainer und Team merken davon nichts. Am nächsten Morgen ist sie einfach weg. Niemand ruft an und fragt, wo sie sei. Niemand will wissen, was passiert ist. Für Regula ist es nun definitiv Zeit, zu gehen. Damit es weitergeht.

Dank der Musik aus der Krise

Als Regula den Rücktritt gibt, spürt sie das Verlangen, über die Gründe zu reden. Doch ihr Umfeld rät ihr davon ab. «Sag niemandem etwas, es wird nur noch schlimmer», sagen ihre Eltern. Sie stürzt in eine tiefe Lebenskrise. Die Musik gibt ihr wieder Halt. Ihre Mutter Annerös Hulliger ist die bekannteste Schweizer Organistin.

Auch Regula schreibt sich fürs Konservatorium ein, schafft für viele überraschend die Aufnahmeprüfung. Auf diesem Niveau Musik zu machen ist mit Leistungssport zu vergleichen. «Es ist extrem ähnlich. Man muss sich fokussieren und in dem Moment, in dem es zählt, perfekt sein», sagt Regula. Mit Sport hat sie für lange Zeit abgeschlossen. «Spitzensport ist eine sehr egoistische Angelegenheit», bilanziert die Bernerin, die mit einem ehemaligen Spitzenruderer verheiratet ist und zwei Kinder hat.

Erst 2016 kehrt Regula Hulliger zum OL zurück. Am nationalen Lauf im Neuenburger Jura wird die 37-Jährige sensationell Zweite bei der Elite. «Die Beine fühlen sich wieder leicht an», sagt eine aufgestellte Frau. Jetzt, wo ihre Karriere vorbei ist.